СЕГОДНЯ 13:35 2018-11-29T13:35:45+03:00

Глазковский мост в Иркутске закроют 1 декабря на время проведения эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Учтите это, планируя свой график в субботу с 10:00 до 13:00

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Торжественная встреча огня Универсиады состоится 30 ноября. Он прибудет в Иркутск из Владивостока. Среди факелоносцев будут участники специального конкурса и заслуженные спортсмены региона. Они пронесут факел по центральным улицам города, в связи с этим, с 10:00 до 13:00 проезд по Глазковскому мосту будет закрыт.

- Решение об ограничении движения принято для безопасности участников и зрителей эстафеты, - сообщили в пресс-службе администрации Иркутска. – Кроме этого, проезд закроют на улицах Марата, 5-й Армии и по улице Рабочая от Декабрьских событий до сквера Кирова.

Подробную информацию движения вашего автобуса обязательно уточняйте у водителя.

КОНКРЕТНО

В связи с этим движение общественного транспорта 1 декабря с 10:00 до 13:00 изменится:

- Автобусы из Ленинского района после ул. 2-й Железнодорожной пойдут по ул. Лермонтова, Академическому мосту, Байкальская до остановки «Ц. Рынок». Обратно через Тимирязева на Академический мост, по улицам Лермонтова, Гоголя и далее по обычным маршрутам.

- Маршрутки №3, 7к, 80 и 90 после ул. Тимирязева поедут, Академическому мосту, ул. Лермонтова и далее как обычно.

- Маршрутки № 12, 16с, 16к будут ходить только до остановки «Ц.Рынок».

- Автобусы № 9, 15, 27, 32, 52, 81, 87 после ул. Рабочей поедут по улицам Фрак-Каменецкого, К. Маркса и далее по маршрутам; от остановки «Ц.Рынок» после ул. Декабрьских Событий - по улицам К. Маркса, Рабочей и далее как обычно.

- Троллейбусы № 7 и 8 будут ходить до ООТ «ул. Волжская».

- Троллейбусы №3 и 4 будут ходить по маршруту « Аэропорт - м\р Солнечный».

- С 11:30 до 13:00 трамваи №1, 2 и 4а идут только до Центрального рынка.

Также, для подготовки сценической площадки 30 ноября с 06:00 закроют проезд по улице Нижней Набережной от улицы Франк-Каменецкого до улицы Сухэ-Батора и по улице Декабрьских Событий от улицы Польских Повстанцев до улицы Нижней Набережной.