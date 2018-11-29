2018-11-29T14:28:57+03:00
Общество

9 воспитанников интерната в Саянске, которые заболели дизентерией, выписаны из больницы

На лечении остается еще 4 ребенка
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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9 воспитанников интерната в Саянске, которые заболели дизентерией, выписаны из больницы9 воспитанников интерната в Саянске, которые заболели дизентерией, выписаны из больницыФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Напомним, что в местном учреждении для умственно-отсталых детей случилась вспышка дизентерии. Так называемая болезнь грязных рук начала распространятся в интернате с 6 ноября. В итоге 13 подопечных дома ребенка оказались на больничной койке инфекционного отделения. Врачи обнаружили у 6 детишек симптомы дизентерии и у одного острой кишечной инфекции. После сбора анализов медики госпитализировали еще 5 человек. Следственный комитет проводит доследственную проверку обстоятельств и выясняет, как именно дети подхватили заразу.

- Санитарные мероприятия начались 6 ноября, - сообщили в пресс-службе администрации Саянска. – После дезинфекции карантин был снят. Распространение болезни удалось остановить. Новых случаев заражения не зафиксировано.

Почти месяц дети находились в больнице. 29 ноября девять из тринадцати воспитанников детского дома-интерната для умственно отсталых детей, находившихся в инфекционном отделении, были выписаны и вернулись в интернат. Еще четверо также вскоре покинут свои палаты.

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