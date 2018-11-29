СЕГОДНЯ 14:55 2018-11-29T14:55:02+03:00

Сразу три ДТП случилось на Еловой горе в Иркутске Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Три аварии в одном месте произошли в Правобережном округе Иркутска на Еловой горе. Столкнувшиеся автомобили затрудняют движение на дороге.

Популярное место отдыха иркутян стало еще и местом встречи сразу для нескольких автомобилей. К счастью, никто не пострадал.

- Прибывшие экипажи ГИБДД изучают место аварий,- сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. – Движение затруднено, его регулируют инспекторы ДПС.

Пока известно лишь, что в ДТП попали лишь частные автомобили, общественный транспорт не пострадал.

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