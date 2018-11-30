2018-11-30T03:33:20+03:00
Общество

Чемпионат мира WorldSkills: 30 ноября в Иркутске начнут набирать волонтеров

Соревнования по проф.мастерству пройдут в 2019 году в Казани
Ирина РЮТИНА
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Фото: официальный сайт Чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019Фото: официальный сайт Чемпионата мира WorldSkills Kazan 2019
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В Иркутске сегодня, 30 ноября, в 14.30 начнет свою работу рекрутинг-центр к Чемпионату мира WorldSkills Kazan 2019.

Чемпионат мира WorldSkills2019 – это соревнования по профессиональному мастерству в более чем 50 абсолютно разных компетенциях: флористика, столярное мастерство, электроника, парикмахерские услуги и многое другое. В следующем году это событие соберет порядка 1300 человек из 70 стран мира. Но это будет в следующем году.

- Сегодня официально начнутся собеседования кандидатов в волонтеры Чемпионата, - рассказали «КП» в Иркутском региональном волонтерском центре. – Впервые у жителей будет возможность стать волонтёром этого крупного события. Собеседования в нашем центре будут проходить добровольцы из Иркутской области, Бурятии, Забайкальского края, Хакасии.

Так как это будет первый день работы, в программе открытия будут презентация, викторина и призы, а также виртуальная прогулка по Казани через специальные очки. Всех, решивших помогать на турнире профессионалов, будут отбирать в городском молодежном центре по адресу ул. Марата, 31.

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