Прогноз погоды в Иркутске: 30 ноября в городе днем 0, -2

СЕГОДНЯ 17:04 2018-11-29T17:04:42+03:00

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В Иркутске 30 ноября переменная облачность. Снега синоптики не прогнозируют, ветер дует с запада со скоростью 3-8 м/с. Днем ветер поменяет свое направление, станет юго-восточным со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха сегодня ночью -14,-16, днём будет 0,-2 градуса.

- По области - переменная облачность, в отдельных районах небольшой и умеренный снег, днем в северных и западных районах местами сильный снег, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Утром при прояснении туман. Ветер западный, северо-западный с переходом на юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, порывы до 13 м/с, утром и днем в западных и северных районах порывы 13-18 м/с, метели.

Температура в Приангарье ночью -13,-18 градусов, при прояснении -23,-28, днём +1,-4, при облачной погоде -9,-14. В горах восточного Саянка и Южного Прибайкалья местами будет до +5, в Катангском, Киренском, Усть-Кутском и северо-восточных районах ночью -28,-33, в пониженных формах рельефа -38,-43, днём -19,-24, местами -29,-34 градуса.