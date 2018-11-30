2018-11-30T04:24:38+03:00
Общество

Пробки в Иркутске 30 ноября: заторы на подъездах к мостам

Движение в городе затруднено, пробки 7 баллов
Ирина РЮТИНА
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В Иркутске 30 ноября пробки 7 баллов. Фото: Яндекс.ПробкиВ Иркутске 30 ноября пробки 7 баллов. Фото: Яндекс.Пробки
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В Иркутске утром 30 ноября со скоростью 5-10 км/ч транспорт едет к иркутским мостам. Затруднены проезды к Иннокентьевскому, Иркутному, Глазковскому и Академическому мостам.

По традиции пробка на ул. Маяковского и Профсоюзная. Медленно едут по улицам Олега Кошевого и Сурнова. На ул. Рабочая затор из-за ремонтных дорог.

По сообщению приложения «Яндекс.Пробки» со скоростью 5 км/ч еду по ул. Лермонтова. Такая же ситуация из-за ДТП от ост. Мельниково на Синюшке до Академического моста.

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