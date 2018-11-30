Навигация на реке Ангара в Иркутской области закроется 1 декабря

СЕГОДНЯ 04:26 2018-11-30T04:33:34+03:00

Навигация на реке Ангара в Иркутской области закрыта с 1 декабря Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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В первый зимний день, 1 декабря, закроется навигации на реке Ангаре. Выходить на маломерных судах в это время года опасно для жизни.

- Навигация будет закрыта до 1 марта, - сообщает пресс-служба МЧС РФ по Иркутской области. - На водных объектах Иркутской области продолжаются процессы ледообразования. Осколки льда из-за заберегов и шуги могут повредить корпус плавсредств, двигатели, что может привести к трагедии.

Сами спасатели так же оставляют свои маломерные суда до весны. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций, происшествий сотрудники ГИМС МЧС России будут использовать суда на воздушной подушке и аэроглиссеры.

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