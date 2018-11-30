ВХЛ: ХК «Ермак» в гостях уступил «Тамбову»
Хоккеисты ангарского «Ермака» потерпели очередное поражение в Высшей хоккейной лиге. В гостях «оранжевые» проиграли «Тамбову» со счетом 0:1. Главным героем матча стал дебютант команды из Поволжья, защитник Дмитрий Акишин.
Игра проходила в равной борьбе, однако уже на 9 минуте хозяева вышли вперед, Дмитрий Акишин буквально с ленточки ворот смог добить шайбу, она оказалась единственной в этом матче. Несмотря на все старания ангарчан, отыграться им так и не удалось. Под конец матча, тренер сибиряков даже заменил вратаря Вадима Никитина на шестого полевого игрока, но и это не принесло результат, оборона «Тамбова» выдержала.
«Ермак» продолжает занимать последнюю строчку в турнирной таблице ВХЛ. Следующий матч ангарчане проведут на выезде. Соперниками «оранжевых» станут хоккеисты «Сарова» из Нижегородской области.
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