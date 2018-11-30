СЕГОДНЯ 06:50 2018-11-30T06:50:43+03:00

Росгеология будет искать уран в Иркутской области. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Государственный холдинг Росгеология и департамент Роснедр по недропользованию Центрально-Сибирского округа подписали контракт на исследование перспективных месторождений урана в Иркутской области.

Геологи планируют более детально изучить месторождения урана в Тулунском районе, на площади в 660 км2. Там находится Восточно-Присаянская площадь Восточно-Сибирской платформы, которая начала формироваться около 2 миллиардов лет назад. Присаянье является источником редких металлов, таких как ниобий, тантал, бериллий, литий, олово, золото, железными руд, марганца, кобальта, меди, полиметаллов.

- Главная задача это выделение перспективных участков и разработка рекомендаций для геологоразведки, - сообщили в пресс-службе Росгеологии. – Изучается вопрос добычи на месторождениях Столбового и Ансаха.

Спонсировать дорогостоящие поиски будут из федерального бюджета, их планируют завершить к 2020 году.