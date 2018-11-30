2018-11-30T09:13:11+03:00
Общество

«Toyota Vitz» и «Toyota Spacio» попали в ДТП на участке дороги «Пивовариха-Новолисиха», один человек погиб

Инспекторы ДПС изучают место столкновения
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В ДТП на участке дороги «Пивовариха-Новолисиха» погиб водитель. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской областиВ ДТП на участке дороги «Пивовариха-Новолисиха» погиб водитель. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области
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В пригороде Иркутска произошла серьезная авария. На участке дороги «Пивовариха-Новолисиха» водитель «Toyota Vitz» при обгоне не справился с управлением и столкнулся с «Toyota Spacio».

- В результате происшествия водитель «Toyota Vitz» погиб. – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Второй участник столкновения, женщина, находившаяся за рулем «Toyota Spacio» доставлена в одну из городских больниц.

Место аварии изучают инспекторы ДПС, они выясняют детали случившегося.

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