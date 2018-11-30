2018-11-30T09:13:21+03:00
Общество

Перекрытие дорог в Иркутске 1 декабря: на время Эстафеты олимпийского огня движение будет ограничено

Трудности для автомобилистов в связи с перекрытием дорог в Иркутске 1 декабря будут временными [карты]
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Перекрытие дорог в Иркутске 1 декабря: где трудно проехать.Перекрытие дорог в Иркутске 1 декабря: где трудно проехать.Фото: ГУ МВД по Иркутской области
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Автомобилистам уже было сообщено о том, что, в связи с Эстафетой олимпийского огня, в центре города первого декабря будет ограничено движение транспорта. Но, поскольку информация об этом очень актуальна, а в ГИБДД по Иркутской области составили карты перекрытия дорог Иркутска 1 декабря, напоминаем ее

-Первого декабря с 10 до 13 часов дня в период проведения Эстафеты олимпийского огня будет ограничено дорожное движение транспорта на улицах Н.Набережная, Сухэ-Батора, Ленина, Декабрьских Событий, К.Маркса, Красного Восстания, Польских Повстанцев, Сурикова, Чкалова, Марата, бульваре Гагарина, - сообщают в ГУ МВД по Иркутской области,

По большому счету, проблемы с проездом в этот период возникнут у всех жителей Иркутска, если они отправятся по делам в центр города. Кстати, также, с 10 утра и до 13 часов дня, будет перекрыто движение по Глазковскому мосту. Постепенно, по мере того, как участники Эстафеты олимпийского огня пройдут по мосту, движение возобновят.

Публикуя карты, на которых видны схемы перекрытия дорог в Иркутске 1 декабря, сотрудники ГИБДД рассчитывают, что автомобилисты смогут заранее продумать маршрут и будут готовы к пробкам на дорогах.

Как будут перекрыты дороги в Иркутске 1 декабря. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как будут перекрыты дороги в Иркутске 1 декабря.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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