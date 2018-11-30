Мать-кукушку из Шелехова лишили родительского капитала
Шелеховский городской суд признал незаконной выплату субсидий, положенных за второго ребенка. Такое решение было принято по иску местного пенсионного фонда.
После рождения малыша женщина, как и положено, получила материнский капитал. При повторной проверке сотрудники пенсионного фонда в Шелеховском районе выяснили, что ранее органы социальной защиты лишили ее родительских прав на младенца.
- Мать утратила право на получение дополнительных выплат, - сообщили в пресс-службе Шелеховского городского суда. – По закону для этого необходимо иметь родительские права.
Иск пенсионного фонда был удовлетворен, а выданный сертификат на семейный капитал признали недействительным.
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