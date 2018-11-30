2018-11-30T10:02:20+03:00
Общество

Мать-кукушку из Шелехова лишили родительского капитала

Выданный сертификат на семейный капитал признали недействительным
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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Мать-кукушку из Шелехова лишили родительского капитала.Мать-кукушку из Шелехова лишили родительского капитала.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Шелеховский городской суд признал незаконной выплату субсидий, положенных за второго ребенка. Такое решение было принято по иску местного пенсионного фонда.

После рождения малыша женщина, как и положено, получила материнский капитал. При повторной проверке сотрудники пенсионного фонда в Шелеховском районе выяснили, что ранее органы социальной защиты лишили ее родительских прав на младенца.

- Мать утратила право на получение дополнительных выплат, - сообщили в пресс-службе Шелеховского городского суда. – По закону для этого необходимо иметь родительские права.

Иск пенсионного фонда был удовлетворен, а выданный сертификат на семейный капитал признали недействительным.

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