СЕГОДНЯ 11:35 2018-11-30T11:55:10+03:00

Потеря памяти: полиция устанавливает личность женщины, которую обнаружили на объездной дороге «Иркутск-Шелехов». Фото: пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.

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В Иркутске волонтеры поискового отряда «Лиза-Алерт» - Байкал и сотрудники полиции разыскивают возможных родственников и знакомых женщины страдающей потерей памяти.

Пенсионерка шла вдоль проезжей части объездной дороги «Иркутск-Шелехов» 20 ноября, пока очевидцы не вызвали полицейских. Она не смогла сообщить о себе никакой информации подробной информации кроме имени, представляясь, Алей или Аллой.

В полиции сообщили приметы пропавшей женщины. На вид 60-65 лет, рост 165-170 см, худощавая, овальное лицо, голубые глаза, русые волосы. Была одета в черную куртку, черную вязанную шапку, черные зимние кроссовки, темная майка.

Всех кто что-либо знает о ее личности, либо знает ее родных и близки, просьба обращаться в ближайшее отделение полиции.

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