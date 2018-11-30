2018-11-30T12:34:17+03:00
Общество

На станции «Братск» в Иркутской области сошли с рельсов 8 вагонов

Специальная комиссия расследует обстоятельства происшествия [видео]
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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На станции «Братск» в Иркутской области сошли с рельсов 8 вагонов.На станции «Братск» в Иркутской области сошли с рельсов 8 вагонов.Фото: Иван ТИМОФЕЕВ
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Причины схода товарных вагонов выясняют в Братске. На местной железнодорожной станции произошла авария.

Сход вагонов в Братске.

Это произошло 30 ноября в 10.37 по местному времени, на путях, предназначенных на сортировочных путях. Они самопроизвольно тронулись под тяжестью груза и прокатились десятки метров, пока не ударились в отбойник.

- Пострадал находившийся поблизости рабочий, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги. – Угрозы для экологии нет, специальная комиссия расследует обстоятельства происшествия.

Следственный комитет проведет проверку возможных нарушений техники безопасности. Также стало известно, что сход не повлиял на график движения поездов.

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