Погрузчик провалился под лед при строительстве переправы через реку Лена в Иркутской области

СЕГОДНЯ 13:33 2018-11-30T13:35:28+03:00

Погрузчик провалился под лед при строительстве переправы через реку Лену в Иркутской области. Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Иркутской области.

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Возводил ограждения будущей переправы с нарушениями техники безопасности и в результате утопил технику. Таков итог рабочего дня одного из операторов фронтального погрузчика работавшего около села Кривошапкино Киренского района.

Это случилось накануне, 30 ноября на реке Лена. Водителю повезло, он чудом успел выбраться. В месте происшествия ее глубина приблизительно 3 метра. А расстояние до берега 80 метров. Никто не пострадал.

- Инспекторы выяснили, что розлива ГСМ не произошло, на месте провала установили ограждение, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области. – С рабочими проведен инструктаж о технике безопасности на льду.

Доставать погрузчик будет сам собственник, но для начала ему все-таки придется укрепить ледовую переправу, иначе техника вновь окажется в ледяной воде.

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