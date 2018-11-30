Столкновение вагонов в Братске: СК начал проверку ЧП

СЕГОДНЯ 14:19 2018-11-30T14:19:24+03:00

В Братске на промплощадке столкнулись грузовые вагоны, есть пострадавший.

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Несчастный случай на производстве и стал причиной проверки обстоятельств ЧП, которую сейчас проводит Следственный отдел по городу Братску СУ СК по Иркутской области. Как сообщается, ЧП произошло 30 ноября 2018 года на производственной площадке. На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа.

- По предварительным данным,на железнодорожном тупике, принадлежащем коммерческой организации, производилась подготовка трех вагонов для погрузки пиломатериалов, - сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Иркутской области. -. В это же время из-за пределов этой территории начали движение восемь железнодорожных вагонов, семь из которых были загружены пиломатериалом другого предприятия. В результат вагоны столкнулись, а пустые опрокинулись

Пострадал 36-летний работник, который проводил погрузку. Он доставлен в тяжелом состоянии в Братскую городскую больницу.

Сейчас изучаются все обстоятельства ЧП. По результатам этого будет принято решение об ответственности.