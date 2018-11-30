СЕГОДНЯ 14:24 2018-11-30T14:30:35+03:00

Из князи в грязи: бухгалтер уволенная за отказ работать дворником выиграла суд у бывшего работодателя. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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Вопреки трудовому договору в Нижнеудинском медицинском училище изменили зарплату бухгалтеру, а затем и вовсе предложили специалисту взять в руки метлу.

Женщина вступила в новую должность в 2016 году, но уже через год ей сообщили, дальше работать придется на новых условиях. На каких именно, работодатель почему-то не раскрыл. Более того, документы даже не было правильно оформлены.

- В январе 2018 работнику предложили дополнительное соглашение о снижении заработной платы, - сообщили в пресс-службе Нижнеудинского городского суда. – Несмотря на отказ от него, руководство училища рассчитало зарплату по новым тарифам.

Спустя месяц счетоводу предложили должность дворника. Такая резкая смена деятельности не впечатлила женщину, она в очередной раз отказала начальству. За нежелание идти на понижение бухгалтера уволили.

Суд признал действия начальства незаконными и восстановил ее в должности и удовлетворил требование о компенсации морального вреда.