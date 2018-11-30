Бухгалтер, уволенная за отказ работать дворником, выиграла суд у бывшего работодателя
Вопреки трудовому договору в Нижнеудинском медицинском училище изменили зарплату бухгалтеру, а затем и вовсе предложили специалисту взять в руки метлу.
Женщина вступила в новую должность в 2016 году, но уже через год ей сообщили, дальше работать придется на новых условиях. На каких именно, работодатель почему-то не раскрыл. Более того, документы даже не было правильно оформлены.
- В январе 2018 работнику предложили дополнительное соглашение о снижении заработной платы, - сообщили в пресс-службе Нижнеудинского городского суда. – Несмотря на отказ от него, руководство училища рассчитало зарплату по новым тарифам.
Спустя месяц счетоводу предложили должность дворника. Такая резкая смена деятельности не впечатлила женщину, она в очередной раз отказала начальству. За нежелание идти на понижение бухгалтера уволили.
Суд признал действия начальства незаконными и восстановил ее в должности и удовлетворил требование о компенсации морального вреда.