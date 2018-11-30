Хоккеист «Байкал-Энергии» Иван Нечаев стал отцом

СЕГОДНЯ 14:27 2018-11-30T14:27:32+03:00

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Счастливое событие произошло в семье полузащитника «Байкал-Энергии» Ивана Нечаева. 22-летний хоккеист впервые стал отцом. 29 ноября у него родился сын Артем. С этим событием игрока уже успели поздравить руководство иркутского клуба и партнеры по команде.

- Желаем новоиспечённому отцу вырастить сына настоящим мужчиной и, конечно же, классным хоккеистом. – поздравляют Ивана в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Напомним, в недавнем матче Суперлиги наша «Байкал-Энергия» на своем льду обыграла московское «Динамо». Сейчас бело-синие находятся на 9-м месте в турнирной таблце. В активе подопечных Андрея Рушкина 10 очков. Следующий матч у нашей дружины запланирован на 12 декабря. В этот день в Иркутск приедет «Старт» из Нижнего Новгорода.

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