2018-11-30T14:27:32+03:00
Спорт

Хоккеист «Байкал-Энергии» Иван Нечаев стал отцом

У полузащитника родился сын Артем
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Хоккеист «Байкал-Энергии» Иван Нечаев стал отцомХоккеист «Байкал-Энергии» Иван Нечаев стал отцомФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Счастливое событие произошло в семье полузащитника «Байкал-Энергии» Ивана Нечаева. 22-летний хоккеист впервые стал отцом. 29 ноября у него родился сын Артем. С этим событием игрока уже успели поздравить руководство иркутского клуба и партнеры по команде.

- Желаем новоиспечённому отцу вырастить сына настоящим мужчиной и, конечно же, классным хоккеистом. – поздравляют Ивана в пресс-службе «Байкал-Энергии».

Напомним, в недавнем матче Суперлиги наша «Байкал-Энергия» на своем льду обыграла московское «Динамо». Сейчас бело-синие находятся на 9-м месте в турнирной таблце. В активе подопечных Андрея Рушкина 10 очков. Следующий матч у нашей дружины запланирован на 12 декабря. В этот день в Иркутск приедет «Старт» из Нижнего Новгорода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Главный тренер «Байкал-Энергии» Андрей Рушкин: «Бум болельщиков мы ждем с появлением крытой арены».

Еще больше материалов по теме: «ХК "Байкал-Энергия"»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Два завода,по производству горного оборудования и матрасов, появятся в Усолье-Сибирском
На улице Баумана и на 1-й Советской в Иркутске ограничат движение
Бухгалтер, уволенная за отказ работать дворником, выиграла суд у бывшего работодателя
Столкновение вагонов в Братске: СК начал проверку ЧП
Погрузчик провалился под лед при строительстве переправы через реку Лена в Иркутской области
Собери купоны и получи приз: предновогодний конкурс "КП"
Центральный рынок Иркутска: экономия времени, денег, качественные свежие продукты и приятные встречи
В Братске сошли с рельсов 8 вагонов
Потеря памяти: полиция устанавливает личность женщины, которую обнаружили на объездной дороге «Иркутск-Шелехов»
Мать-кукушку из Шелехова лишили родительского капитала
Перекрытие дорог в Иркутске 1 декабря: на время Эстафеты олимпийского огня движение будет ограничено
«Toyota Vitz» и «Toyota Spacio» попали в ДТП на участке дороги «Пивовариха-Новолисиха», один человек погиб
Два предпринимателя по фальшивым документам получили 400 тысяч рублей в Иркутской области
Росгеология будет искать уран в Иркутской области
ВХЛ: ХК «Ермак» в гостях уступил «Тамбову»
Леонид Мащицкий из Иркутска – первый российский гонщик, завоевавший сразу 4 высших награды в сезоне GT
Навигация на реке Ангара в Иркутской области закроется 1 декабря
Пробки в Иркутске 30 ноября: заторы на подъездах к мостам
Чемпионат мира WorldSkills: 30 ноября в Иркутске начнут набирать волонтеров
Прогноз погоды в Иркутске: 30 ноября в городе днем 0, -2
Сразу три ДТП случилось на Еловой горе в Иркутске
9 воспитанников интерната в Саянске, которые заболели дизентерией, выписаны из больницы
Глазковский мост в Иркутске закроют 1 декабря на время проведения эстафеты огня XXIX Всемирной зимней универсиады
Федеральный закон «Об охране озера Байкал»: разработка новой концепции
Депутаты Заксобрания настаивают на завершении переселения жителей Приангарья из ветхого и аварийного жилья до конца 2018 года