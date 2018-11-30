На улице Баумана и на 1-й Советской в Иркутске ограничат движение
Водители, будьте внимательны! Учитывайте изменения при планировании своего маршрута, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.
- С 1 по 3 декабря на пересечении улицы Баумана и 18-го Советского переулка будет проводиться ремонт электросетей, - сообщили в администрации Иркутска. - 3 по 14 декабря частично ограничат движение транспорта по улице 1-я Советская на перекрестке с улицей Дорожной.
Поэтому не теряйте бдительности!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Парковку на участке бульвара Рябикова запретят в Иркутске. Знаки там появятся с 13 декабря. Запрещающие знаки там установят с 13 декабря. Чтобы ваше авто не увез эвакуатор, будьте внимательными. Подробнее.
Большую парковку планируют обустроить внутри Маратовского кольца в Иркутске. По предварительной информации, внутри кольца внутри может вместиться около 800 машин. Первый этап работ на Маратовской развязке прошел в 2017 году. Подробнее.