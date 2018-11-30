2018-11-30T15:11:30+03:00
Общество

На улице Баумана и на 1-й Советской в Иркутске ограничат движение

Это связано с проведением аварийных работ
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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На улице Баумана и на 1-й Советской в Иркутске ограничат движение.На улице Баумана и на 1-й Советской в Иркутске ограничат движение.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Водители, будьте внимательны! Учитывайте изменения при планировании своего маршрута, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

- С 1 по 3 декабря на пересечении улицы Баумана и 18-го Советского переулка будет проводиться ремонт электросетей, - сообщили в администрации Иркутска. - 3 по 14 декабря частично ограничат движение транспорта по улице 1-я Советская на перекрестке с улицей Дорожной.

Поэтому не теряйте бдительности!

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Большую парковку планируют обустроить внутри Маратовского кольца в Иркутске. По предварительной информации, внутри кольца внутри может вместиться около 800 машин. Первый этап работ на Маратовской развязке прошел в 2017 году. Подробнее.

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