СЕГОДНЯ 15:11 2018-11-30T15:11:30+03:00

На улице Баумана и на 1-й Советской в Иркутске ограничат движение. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

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Водители, будьте внимательны! Учитывайте изменения при планировании своего маршрута, чтобы не попасть в неловкую ситуацию.

- С 1 по 3 декабря на пересечении улицы Баумана и 18-го Советского переулка будет проводиться ремонт электросетей, - сообщили в администрации Иркутска. - 3 по 14 декабря частично ограничат движение транспорта по улице 1-я Советская на перекрестке с улицей Дорожной.

Поэтому не теряйте бдительности!

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