2018-11-30T16:17:41+03:00
Общество

Два завода,по производству горного оборудования и матрасов, появятся в Усолье-Сибирском

Уже в следующем году в городе появится около сотни рабочих мест
Ольга СЛАВИЧЕВА
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В Усолье-Сибирском будут производить матрацы для хорошего сна.В Усолье-Сибирском будут производить матрацы для хорошего сна.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Для Усолья-Сибирского, где закрыто крупное химическое производство, а жители вынуждены добираться на работу в Ангарск и Иркутск, это очень серьезно. Такое решение стало возможно благодаря объявлению моногорода одной из территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)

Что будут производить? Матрасы - беспружинные и с мультизонами комфорта. В следующем году планируется создать на таком предприятии 88 рабочих мест, а объем капитальных вложений составит 14,2 млн руб.

Еще один проект, который будет реализован здесь - это заво по производству горно-обогатительного оборудования для добычи полезных ископаемых. Делать будут каскадные винтовые сепараторы. Объем капитальных вложений составляет 15 млн руб, а количество создаваемых рабочих мест – 23.

- В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будут заключены соответствующие соглашения и направлены в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. .

СПРАВКА "КП"

Что такое ТОСЭР?

Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.

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