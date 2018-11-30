Два завода,по производству горного оборудования и матрасов, появятся в Усолье-Сибирском
Для Усолья-Сибирского, где закрыто крупное химическое производство, а жители вынуждены добираться на работу в Ангарск и Иркутск, это очень серьезно. Такое решение стало возможно благодаря объявлению моногорода одной из территорий опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)
Что будут производить? Матрасы - беспружинные и с мультизонами комфорта. В следующем году планируется создать на таком предприятии 88 рабочих мест, а объем капитальных вложений составит 14,2 млн руб.
Еще один проект, который будет реализован здесь - это заво по производству горно-обогатительного оборудования для добычи полезных ископаемых. Делать будут каскадные винтовые сепараторы. Объем капитальных вложений составляет 15 млн руб, а количество создаваемых рабочих мест – 23.
- В ближайшее время министерством экономического развития Иркутской области будут заключены соответствующие соглашения и направлены в Минэкономразвития России на рассмотрение и включение в реестр резидентов ТОСЭР, - сообщает пресс-служба администрации Иркутской области. .
СПРАВКА "КП"
Что такое ТОСЭР?
Основной задачей ТОСЭР является создание благоприятных условий для развития промышленного производства и ведения бизнеса, в том числе малого, путем предоставления налоговых льгот новым предприятиям.