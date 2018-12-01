Полиция разыскивает очевидцев ДТП на улицах Волжская, Маяковского и Академическом мосту

СЕГОДНЯ 05:58 2018-12-01T06:28:23+03:00

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Вчера, 30 ноября в центре Иркутска на улице Волжская около 20 дома столкнулись сразу шесть автомобилей. «Субару Легаси», «Ниссан Тиида», «Тойота Пассо», «Рено Логан», «Ниссан Кашкай» и микроавтобус «ГАЗ». В результате аварии пострадал один из пассажиров, который находился в Субару. Он получил телесные повреждения, которые нанесли тяжкий вред здоровью.

19 сентября примерно в девять часов вечера водитель «Тойота Тундра» двигался по Академическому мосту и наехал на стоящую машину «Тойота Королла». В результате столкновения пострадал прохожий, который находился рядом с авто.

Летом, 16 августа примерно в половине десятого вечера в ДТП попали «Тойота Надя» и мотоцикл «Сузуки». Водитель мототранспорта получил многочисленные травмы.

Весной, 10 мая около полуночи неизвестный на авто двигался по улице Маяковского. Водитель автотранспорта совершил наезд на пешехода и скрылся с места происшествия. Пострадавший получил многочисленные травмы, которые тяжело сказались на его здоровье. Государственный номер и марка машины до сих пор не установлены.

- Сотрудники Специализированного следственного отдела по ДТП Главного следственного управления ГУ МВД России по Иркутской области разыскивают свидетелей и возможных очевидцев ряда дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали граждане – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Если кто-то стал свидетелем данных происшествий, то полиция просит обратиться к ним незамедлительно.