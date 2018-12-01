Фотовыставка Анатолия Заболоцкого откроется в Иркутске

СЕГОДНЯ 06:33 2018-12-01T06:33:05+03:00

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С 13 декабря в 16:00 в Музейной студии Иркутского областного краеведческого музея состоится торжественное открытие фотовыставки кинооператора, заслуженного деятеля искусства Анатолия Заболоцкого под названием «Жизнь подарила увидеть…». Эту выставку уже успели оценить жители Качугского района, там она была представлена с сентября по ноябрь.

- Посетители увидят мастерски выполненные работы разной тематики: пейзажи различных уголков страны – от Русского севера до Дальнего Востока, от камерного уголка до масштабной панорамы, - сообщили в пресс-службе Иркутского областного краеведческого музея.

Автор старается показать в своих работах всю красоту и мощь родной земли и людей, которые живут на ней. Посетителям представится возможность увидеть серию «Медведи», которую удалось снять Анатолию Заболоцкому в Кронцком заповеднике Камчатки.

Особое внимание стоит уделить снимкам, сделанным во время съемок фильмов. На выставке автор покажет портреты известных культурных деятелей: Георгия Жженова, Василия Шукшина, Виктора Астафьева, Вячеслава Клыкова и Василия Белова.

А 14 декабря в 14:30 в рамках выставки Анатолий Заболоцкий встретится с иркутскими писателями и общественностью. Вход на встречу свободный.

Справка КП:

Анатолий Заболоцкий – известный писатель, кинооператор-постановщик и фотограф. Заслуженный деятель искусств БССР, РСФСР и Республики Хакасия. Принимал участие в съемках таких фильмов, как «Калина красная», «Звезда на пряжке», «Через кладбище» и многих других.