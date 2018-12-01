В Иркутске разыскивают без вести пропавшую женщину

СЕГОДНЯ 06:44 2018-12-01T06:44:19+03:00

Она вышла из дома 21 ноября и до сих пор не вернулась

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Следователи Куйбышевского района города Иркутска завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения Степанюк Ирины Викторовны. Известно, что женщина родилась 23 октября 1968 года.

Иркутянка вышла из дома, расположенного в микрорайоне Зеленый, 21 ноября 2018 года утром, примерно в 9:00. Около 12 часов того же дня женщину видели в районе предместья Рабочего. До настоящего времени о местонахождении Степанюк Ирины Викторовны ничего не известно.

- Приметы: рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие черные, глаза карие, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Была одета: черная вязаная шапка или синий пуховый платок, красный пуховик, кроссовки зимние черного цвета. Особые приметы: короткая стрижка - длина волос примерно 0,3 см.

Всех, кто видел женщину или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска. Или позвонить по телефонам:8 (3952) 24-25-09, 24-18-99, 8-904-118-77-86 или 02.