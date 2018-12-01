В Иркутске разыскивают без вести пропавшую женщину
Следователи Куйбышевского района города Иркутска завели уголовное дело по факту безвестного исчезновения Степанюк Ирины Викторовны. Известно, что женщина родилась 23 октября 1968 года.
Иркутянка вышла из дома, расположенного в микрорайоне Зеленый, 21 ноября 2018 года утром, примерно в 9:00. Около 12 часов того же дня женщину видели в районе предместья Рабочего. До настоящего времени о местонахождении Степанюк Ирины Викторовны ничего не известно.
- Приметы: рост 170-175 сантиметров, телосложение среднее, волосы короткие черные, глаза карие, - сообщили в пресс-службе СК РФ по Иркутской области. - Была одета: черная вязаная шапка или синий пуховый платок, красный пуховик, кроссовки зимние черного цвета. Особые приметы: короткая стрижка - длина волос примерно 0,3 см.
Всех, кто видел женщину или располагает информацией о ее местонахождении, просьба обратиться в следственный отдел по Куйбышевскому району Иркутска. Или позвонить по телефонам:8 (3952) 24-25-09, 24-18-99, 8-904-118-77-86 или 02.