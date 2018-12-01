СЕГОДНЯ 08:26 2018-12-01T08:26:18+03:00

В Иркутске ограничат движение в Ново-Ленино и на улице Советской. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Движение автотранспорта ограничат в Иркутске. Это коснется жителей района Ново-Ленино с 1 по 3 декабря. На пересечении улиц 18-го Советского переулка и Баумана будут проводиться аварийные ремонтные работы.

Также перекроют движение на перекрестке улиц Советской и Дорожной в период с 3 по 14 декабря. Это связано с проведением ремонтных работ на кабельных сетях.

Отметим, что также в Иркутске до 2 декабря ограничено движение по улице 5-ой Армии от Чкалова до проезда под Глазковским мостом.

А сегодня, 1 декабря с 10:00 до 13:00 в связи с проведением Эстафеты олимпийского огня Универсиады перекрыты улицы Н.Набережная, Сухэ-Батора, Ленина, Декабрьских Событий, К.Маркса, Красного Восстания, Польских Повстанцев, Сурикова, Чкалова, Марата, бульваре Гагарина.

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