Пожар в пятиэтажке Усолья – Сибирского: спасатели вывели из горящего дома 13 человек

СЕГОДНЯ 10:35 2018-12-01T10:35:01+03:00

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Сегодня утром, 1 декабря в отдел МЧС поступило сообщение от сотрудников полиции о возгорании в пятиэтажном доме Усолья – Сибирского. Пожарные незамедлительно поспешили к месту происшествия. На момент прибытия бригад из окон квартиры на пятом этаже шел густой дым. В это время сотрудниками полиции из горящей квартиры уже была спасена женщина. Еще 15 человек самостоятельно покинули жилье по лестничным маршам.

- В связи с тем, что эта пятиэтажка коридорного типа, мы сразу приступили к эвакуации людей с верхних этажей, - рассказал начальник караула Александр Сенцов. - Звеньями газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств были выведены по лестнице 5 человек. Еще 8 человек были спасены по установленной автолестнице.

Когда все жильцы покинули дом, пожарные приступили к ликвидации открытого горения. Через пять минут огонь потушили, но даже это не спасло квартиру. Жилая площадь в 14 квадратных метров выгорела полностью.

Дознавателям МЧС удалось установить, что в квартире на пятом этаже проживали мужчина и женщина. Соседи рассказали о том, что накануне ночью парочка распивала спиртные напитки. По предварительной версии причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем во время курения.