Двое учеников техникума из Забайкалья украли 8 тысяч рублей с банковской карты преподавателя

СЕГОДНЯ 12:27 2018-12-01T12:27:52+03:00

Изменить размер текста: A A

Вчера, 30 ноября в отделение полиции по Борзнскому району Забайкалья поступило заявление о краже денег от 58-летней местной жительницы. Она утверждала, что кто-то незаконно списал 8 тысяч рублей с ее банковского счета. Естественно, женщина сперва обратилась в банк. Там ей ответили, что списание средств было произведено дважды с помощью услуги «Мобильный банк». Но потерпевшая была уверена, что карта все время была при ней и деньги снимала не она.

- Работая по раскрытию неочевидного тяжкого преступления, сотрудники уголовного розыска установили причастность к совершению кражи двух учащихся учебного заведения, где потерпевшая работает преподавателем, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.

В ходе следствия удалось установить, что женщина оставила без присмотра свой сотовый телефон. Этим и воспользовались нерадивые ученики. Они украли средства и удалили все сообщения о списании денег с мобильника потерпевшей.