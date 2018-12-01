Житель Бурятии украл имущество на 63 тысячи рублей и увез награбленное на такси
В Железнодорожном районе Республики Бурятия раскрыта кража. В ходе следствия выяснилось, что 30-летний житель Октябрьского района проник в частный дом в дневное время. Мужчина похитил денежные средства и мелкую строительную технику. Но на этом преступник не остановился.
- Затем, путем выставление окна в надворной постройке, он проник в гараж и похитил автомобильную резину, алюминиевые батареи и бензопилу, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.
Все, что преступник украл, он увез на такси, сказав водителю авто, что перевозит собственное имущество. Общий ущерб составил около 63 тысяч рублей.
Сейчас вора задержали и изъяли награбленное. Оказалось, что мужчина уже был неоднократно судим за кражи и грабежи и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.
Только в течение 2018 года подозреваемый доставлялся 6 раз в отделения полиции за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.
Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.