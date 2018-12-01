СЕГОДНЯ 13:32 2018-12-01T13:32:56+03:00

Житель Бурятии украл имущество на 63 тысячи рублей и увез награбленное на такси. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В Железнодорожном районе Республики Бурятия раскрыта кража. В ходе следствия выяснилось, что 30-летний житель Октябрьского района проник в частный дом в дневное время. Мужчина похитил денежные средства и мелкую строительную технику. Но на этом преступник не остановился.

- Затем, путем выставление окна в надворной постройке, он проник в гараж и похитил автомобильную резину, алюминиевые батареи и бензопилу, - сообщили в пресс-службе МВД по Республике Бурятия.

Все, что преступник украл, он увез на такси, сказав водителю авто, что перевозит собственное имущество. Общий ущерб составил около 63 тысяч рублей.

Сейчас вора задержали и изъяли награбленное. Оказалось, что мужчина уже был неоднократно судим за кражи и грабежи и даже отбывал наказание в местах лишения свободы.

Только в течение 2018 года подозреваемый доставлялся 6 раз в отделения полиции за нарушение общественного порядка в состоянии алкогольного опьянения.

Сейчас мужчина находится под стражей. Возбуждено уголовное дело.