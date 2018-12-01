Озеро Байкал вошло в туристический бренд России

СЕГОДНЯ 15:31 2018-12-01T15:31:37+03:00

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Вчера, 30 ноября Общественный совет Федерального агентства по туризму, наконец, выбрали знак, который будет олицетворять туристический бренд России. Его девиз «Россия – целый мир».

Приятно, что на логотипе есть и наше сибирское достояние – озеро Байкал.

Отметим, что в настоящий момент в 144 странах мира такие бренды и солганы есть. К их числу теперь присоединяемся и мы.

Напомним, что самый лучший макет бренда России был объявлен конкурс среди обычных граждан. Тогда заявки на участие отправили более 10 тысяч человек. Но, к сожалению, ничего подходящего так и не удалось найти. Тогда было решено обратиться к профессионалам. Тогда на суд жюри представили 30 вариантов, 10 из которых прошли в финал. Далее в течение трех месяцев проходило народное голосование. И вот, тройка лучших выбрана. Осталось дело за малым. Определить победителя.

Им стал проект в стиле супрематизма. На нем изображена карта России при помощи геометрических фигур, на которых отмечены наиболее важные объекты и города страны. Отметим, что Байкал – единственное озеро в этом бренде. Помимо него на карте отмечены Уральские горы, Калининград, Сибирь, Чукотка, Камчатка, Транссиб, Кавказ и Крым.