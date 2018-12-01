Автобус и грузовой автомобиль столкнулись в Нижнеилимском районе Иркутской области

СЕГОДНЯ 17:53 2018-12-01T17:53:17+03:00

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Сегодня около восьми часов вечера в дежурную часть полиции поступило сообщение о том, что в паре километров от города Железногорска Иркутской области столкнулись рейсовый автобус, который двигался в областной центр и «КАМАЗ».

- В салоне автобуса находились 15 пассажиров, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – По счастливой случайности, никто из них не пострадал.

Предварительно удалось установить, что водитель автобуса в условиях гололеда не смог справится с управлением, транспортное средство развернуло и вынесло на встречную полосу. По встречке двигался «КАМАЗ». Водитель грузовика успел свернуть и уйти от прямого столкновения, однако по касательной незначительно задел заднюю часть кузова автобуса.

После этого грузовой автомобиль съехал в кювет. Водитель не пострадал.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции. Они оказывают помощь в устранении последствий ДТП. Как только все удастся разрешить, общественный транспорт отправится дальше в Иркутск.