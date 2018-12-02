2018-12-02T08:17:38+03:00
Происшествия

Осторожно, мошенничество в Интернете: накануне Нового года количество пострадавших в Иркутской области растет

Полиция обращает на это внимание жителей и просит ограничить денежные переводы
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Осторожно, мошенничество в Интернете: накануне Нового года количество пострадавших растет.Осторожно, мошенничество в Интернете: накануне Нового года количество пострадавших растет.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Этому есть объяснение. Сейчас в Иркутске, как и во всей стране, предновогодний ажиотаж. В огромной спешке люди торопятся купить подарки, приобрести квартиры. Словом, завершить все дела до 31 декабря. А, значит, становятся менее внимательными. Этим и пользуются мошенники.

- На днях в дежурную часть отдела полиции обратилась местная жительница с заявлением о хищении у нее 120 тысяч рублей, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Как выяснилось, эти деньги женщина перевела неизвестному на счет в качестве предоплаты за приобретение квартиры. Объявление о ее продаже было размещено в сети Интернет.

Конечно, это не значит, что выставленным в Интернете объявлениям нельзя доверять. Надо проверять. Лично убедиться, что квартира продается, посмотреть ее, проверить всю документацию, поговорить с соседями. Возможно, деньги жительнице Иркутского района и вернутся, но точно не сразу. Установлено, что телефон лже-владельца имущества зарегистрирован в Ленинградской области.

Почти такой же материальный ущерб причинили аферисты и 78-летней жительнице Чунского района. Здесь они сработали по схеме, которая очень распространена и о которой родственникам надо обязательно предупреждать доверчивых пожилых людей. Пенсионерка несколькими переводами направила на счет злоумышленников свои сбережения за якобы положенную ей компенсацию за ранее приобретённые лекарства.

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