Пробка из десятков машин скопилась на трассе "Байкал" в районе Култука

СЕГОДНЯ 09:06 2018-12-02T09:06:56+03:00

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Первая половина дня второго декабря "порадовала" иркутских автомобилистов, собравшихся в Бурятию и дальнобойщиков на большегрузных машинах

-В районе Култука снова пробка, - сообщают в группе "ДТП38" Вконтакте.

В обсуждение ситуации на федеральной трассе "Байкал" включаются все заинтересованные, так как не очень понятно, в какую сторону образовался затор. В конце концов пришли к выводу, что движение затруднено как в сторону Иркутска, так и в сторону Улан - Удэ. К этому приводит даже небольшая авария на этом узком участке дороги.

Напомним, на днях примерно здесь произошла очень серьезная авария - лобовое столкновение двух фур. В результате произошла трагедия - водитель одной из них, 53-летний дальнобойщик из Краснодарского края, погиб на месте. Сейчас следствие ищет тех, кто помогал вылезти из кабины второму участнику аварии, чтобы в подробностях восстановить картину произошедшего. .