«Э, вы обуток мне отдайте!»: настоящее "шоу" устроил житель Иркутска при проверке ГИБДД

СЕГОДНЯ 10:23 2018-12-02T11:11:09+03:00

«Э, вы обуток мне отдайте!»: настоящее "шоу" устроил жители Иркутска при проверке ГИБДД. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

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-О, они разбили окно! Вдвоем вытаскивают из машины!!!

Друзья 19-летнего парня вовсю веселились, комментируя происходящее ( а в "Тойоте" , которую становили утром 1 декабря на ул Левый берег Каи, находилась целая компания молодых людей). Не будь этой съемки, он, возможно, даже и в пьяном виде не стал бы сопротивляться сотрудникам полиции, а также барриадироваться в машине. Но факт!

А отвечать-то все равно придется! И то, что автомобилист отказался пройти освидетельствование на алкоголь, тут не поможет. Наручники на нарушителе защелкнули, в отделение доставили, показания сняли.

- В процессе фиксации правонарушения, пассажир «Тойоты» сел за руль транспортного средства и заблокировал двери авто, препятствуя работе полиции и эвакуатора, - сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Несмотря на неоднократные требования выйти на улицу и предоставленное для этого время, 19-летний ранее судимый молодой человек проигнорировал законные действия полицейских, в связи с чем в отношении него была применена физическая сила.

Сейчас идет проверка случившегося.