БК "Иркут на своем паркете обыграл ЦСКА -2

СЕГОДНЯ 13:03 2018-12-02T13:03:36+03:00

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Баскетболисты "Иркута" прервали серию поражений в Суперлиге-1 и на родном паркете обыграли московский ЦСКА-2 со счетом 78:65.

В начале первой четверти вперед вырвались гости, но с появлением на площадке американского легионера Иркута Кэлила Дьюкса игра у иркутян наладилась и наши парни смогли выйти вперед со счетом 18:10.

Удачно для оранжево-черных сложилась и вторая четверть. Солировал в составе хозяев все тот же Дьюкса,который к большому перерыву набрал 11 очков,а также серб Милош Мацура в активе которого 8 набранных баллов. Как итог,отдыхать команды ушли при счете 34:25 в пользу Иркута.

Третий отрезок наши баскетболисты провели еще мощнее и сумели оторваться в счете на 16 очков 56:40. Ну а в заключмтельном отрезке наши парни уверенно сохранили добытое преимущество и довели дело до победы.

Следующий матч Иркут проведет также на своем паркете. 5 декабря нашу команду проэкзаменует один из лидеров Суперлиги-1 БК "Самара".