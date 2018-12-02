Пробка на трассе Р-258 «Байкал» в районе Ангасолки: ГИБДД контролирует движение

СЕГОДНЯ 13:43 2018-12-02T15:15:48+03:00

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Гололед на федеральной трассе Р-258 «Байкал» между станциями Ангасолка и Андриановская всерьез затруднил движение. Образовалась большая пробка между 88 и 93 километрами дороги (отрезок очень большой, пять километров!). Инспекторы ГИБДД дежурят на месте, контролируя безопасность движения в неблагоприятных погодных условиях

-Сейчас движения затруднено в обоих направлениях, - сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Что касается большегрузов, то фуры просто не в состоянии без проблем преодолеть сложный участок дороги сейчас. Поэтому, чтобы избежать аварий, движение для грузового транспорта временно ограничено. На месте уже работает спецтехника, федеральную трассу чистят. Полиция просит участников движения быть предельно внимательными и аккуратными.

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