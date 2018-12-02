2018-12-02T16:07:33+03:00
Общество

Итоговое сочинение 2018: 5 декабря в Иркутске его напишут более 10 тысяч выпускников

Темы уже объявлены, у 11-классников было время подготовиться к итоговому сочинению 2018
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Итоговое сочинение 2018: 5 декабря в Иркутске его напишут более 10 тысяч выпускников.Итоговое сочинение 2018: 5 декабря в Иркутске его напишут более 10 тысяч выпускников.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Итак, в эту среду, 5 декабря,выпускникам Иркутской области, как и всей страны, предстоят первые экзамены. На этот день в школах назначено итоговое сочинение 2018, успешная сдача которого — условие для допуска к ЕГЭ. На сайте Рособрнадзора по Иркутской области указаны и дополнительные сроки - 6 февраля и 8 мая 2019 года.

В эти даты в следующем году написать сочинение смогут участники, получившие «незачет» или пропустившие написание сочинения по уважительной причине, - уточняют в ведомстве.

Известны и пять направлений тем итогового сочинения на 2018-2019 учебный год: «Отцы и дети», «Мечта и реальность», «Месть и великодушие», «Искусство и ремесло», «Доброта и жестокость».

Казалось бы, бери и пиши. Но сложность, конечно же, есть. В Рособрнадзоре объясняют, какая: конкретные темы для Дальнего Востока — одни, для Восточной Сибири (деление идет по часовому поясу, поэтому в этот список попали Иркутская область и Бурятия) -другие, для Красноярского края, Новосибирской, Томской и Кемеровской областей -третьи. Это чтобы ученики из разных уголков страны не смогли подсказать друг другу.

Конкретные темы итогового сочинения 2018 в Иркутске получат только 5 декабря, в день экзамена.

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