Прогноз погоды в Иркутске: 3 декабря днем -19

СЕГОДНЯ 16:59 2018-12-02T16:59:31+03:00

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Зима в столицу Приангарья пришла прямо по календарю. В минувшие выходные иркутяне уже ощутили первый морозец. И на неделе с каждым днем будет все холодней и холодней. В Иркутске 3 декабря переменная облачность, ночью и утром слабый снег. Днем синоптики снега не обещают. Ветер дует северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха сегодня ночью -22,-24, днём -17,-19 градусов.

- По области - переменная облачность, местами небольшой снег, в отдельных районах туман, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды». - Ветер западный, северо-западный 5-10 м/с.

Температура в Приангарье ночью-22,-27, при прояснении -32,-37. Днём термомеры на улицах покажут -17,-22, в пониженных формах рельефа-25,-30, в северных и верхнеленских районах ночью -30,-35, местами -40,-45, днём там -25,-30, местами -32,-37.

Отличного дня Вам! И хорошей недели!