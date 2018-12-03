2018-12-03T03:33:42+03:00
Общество

В Доме кино Иркутска покажут фильм о неравнодушных героях нашего времени

Сеанс намечен на 5 декабря
Ирина РЮТИНА
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В Доме кино Иркутска покажут фильм о неравнодушных героях нашего времениВ Доме кино Иркутска покажут фильм о неравнодушных героях нашего времениФото: Алексей ФОКИН
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В Иркутске 5 декабря в Доме кино покажут полнометражную ленту «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных».

- Это главный фильм года о добровольцах, настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остается незамеченным, - рассказывают в Иркутском областном кинофонде. – Для них нет чужой беды.

Главные герои в ленте - люди, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты.

Сеанс начнется в 16.30 в Большом зале Дома кино. Вход свободный!

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