В Доме кино Иркутска покажут фильм о неравнодушных героях нашего времени
Сеанс намечен на 5 декабря
В Доме кино Иркутска покажут фильм о неравнодушных героях нашего времениФото: Алексей ФОКИН
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В Иркутске 5 декабря в Доме кино покажут полнометражную ленту «#ЯВолонтер. Истории неравнодушных».
- Это главный фильм года о добровольцах, настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остается незамеченным, - рассказывают в Иркутском областном кинофонде. – Для них нет чужой беды.
Главные герои в ленте - люди, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать животных, помогать детям и пожилым по всей России и в самых отдаленных уголках планеты.
Сеанс начнется в 16.30 в Большом зале Дома кино. Вход свободный!