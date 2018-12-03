В Иркутске пробки 8 баллов: два ДТП на ул. Рабочего штаба

СЕГОДНЯ 04:00 2018-12-03T04:03:57+03:00

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Утрром 3 декабря в Иркутске пробки 8 баллов. Если иркутяне, привыкли к заторам на подъездах к Иркутскому, Глазковскому и Академическому мостам, то автомобилисты на ул. Рабочего штаба сейчас крайне раздосадованы, движение в центр по этой улице сейчас затруднено от остановки «АЗС» до самой развязки. Скорость транспорта 7 км/ч. Всему виной сразу два ДТП. А пробка потом переходит на ул. Рабочая.

Хуже всего тем, кто «стоит» на ул. Маяковского. Там автомобили едут всего 3 км/ч. Как всегда не повезло жителям Ленинского округа. Затор к Иркутному мосту начинается на ул. Трактовая, поток машин из этой пробки вливается в пробку к Глазковскому мосту. Улицы Касьянова, Челнокова, Профсоюзная на подъезде к «Маяковке» в приложении «Яндекс. Пробки» отмечены красным цветом.

Также 3 км/ч едут со стороны «Синюшки» к Академическому мосту. Заторы на отрезках улиц Лермонтова и Декабрьских событий.