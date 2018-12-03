2018-12-03T04:43:39+03:00
Общество

Запуск корабля «Союз МС-11»: спасательный отряд будет дежурить и в Иркутске

Старт сегодня, 3 декабря
Ирина РЮТИНА
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Фото: официальный сайт РосавиацииФото: официальный сайт Росавиации
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Росавиация сосредоточила поисково-спасательные силы во время запуска транспортно-пилотируемого корабля «Союз МС-11» на маршруте полета до момента выхода на орбиту. В том числе, спасатели будут дежурить и в Иркутске.

- В общей сложности планируется задействовать 15 вертолетов Ми-8, 13 самолётов (два Ту-142м3, четыре Ан-26, по одному Ан-30 и Ан-12 и др.), спасательное судно «Алтау» в Японском море, а также автотехнику повышенной проходимости, - сообщает официальный сайт Федерального агентства воздушного транспорта. - Поисково-спасательные силы расположатся на космодроме и вдоль трассы выведения транспортно-пилотируемого корабля на орбиту в пунктах Крайний (Юбилейный), Жезказган, Караганда, Горно-Алтайск, Упрун, Кызыл, Кневичи, Новосибирск, Иркутск, Улан-Удэ, Чита, Благовещенск, Хабаровск, Каменный ручей, Дальнореченск и др.

Запуск состоится сегодня, 3 декабря, в 14 ч. 31 мин. 54 сек. по московскому времени с площадки № 1 («Гагаринский старт») космодрома Байконур. Корабль доставит на МКС российского космонавта Олега Кононенко, астронавтов из Канады Давида Сен-Жака и Энн Макклейн из США. Стыковка ТПК «Союз МС-11» с Международной космической станцией запланирована на 20 ч. 38 мин., так же по московскому времени.

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