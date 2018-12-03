2018-12-03T07:35:57+03:00
Общество

В двух микрорайонах Братска из-за прорыва водопровода отключили холодную воду

Ремонт может затянуться на сутки
Дмитрий ЗАНДАНОВ
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В двух микрорайонах Братска из-за прорыва водопровода отключили холодную воду.В двух микрорайонах Братска из-за прорыва водопровода отключили холодную воду.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Обходится без удобств в течение нескольких дней приходится жителям 15 и 16-го микрорайонов в городе Братск. Причиной тому стала утечка в водопроводе.

Накануне, утром 2 декабря потоки холодной воды хлынули на городские улицы. Место прорыва удалось локализовать. После того, как водоснабжение отключили, экскаватор приступил к работам.

- Переломился чугунный водовод диаметром 300мм, - сообщили в пресс-службе администрации Братска. – Заварить его невозможно, поэтому придется менять весь участок сетей.

Коммунальщики полагают, что на это может уйти около суток. Часть улицы Южная оказалась затоплена, ее очищают от наледи с помощью техники. Движение автомобилей и троллейбусов уже восстановлено.

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