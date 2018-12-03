Бес попутал: директор турфирмы из Ангарска обманула 14 клиентов на 2 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 07:28 2018-12-03T07:34:28+03:00

Двадцать лет до этого фирма славилась безупречной репутацией

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Сейчас у этой истории хэппи-энд. Несостоявшимся туристам из Ангарска, приобретавшим путевки по 80-100 тысяч рублей в Таиланд и Вьетнам, возвращены все их средства - 2 миллиона рублей. Люди даже написали письмо в полицию с благодарностью за то, что к ним вернулись финансы. Однако начиналось все не так радужно.

-За помощью в полицию обратились 14 человек с просьбой вернуть им ранее переданные фирме сбережения и привлечь виновных к уголовной ответственности, - напоминает обстоятельства произошедшего ГУ МВД по Иркутской области. - В ходе проверки выяснилось, что предприниматель заключала договоры, брала на себя обязательства оформить для них туристические путевки, преимущественно в страны Юго-Восточной Азии. Средняя стоимость поездки оценивалась от 80 до 170 тысяч рублей. Но деньги владелица фирмы тратила на личные нужды, и отдых срывался...

Довольно долго клиенты пытались самостоятельно потребовать путевки либо возврат денег. Однако предприниматель попросту перестала отвечать на звонки, а офис закрылся. Только после этого пострадавшие пошли в полицию.

Сейчас следователи направили письмо в Федеральную налоговую службу о ликвидации турфирмы. Кстати, "Комсомолка" подробно разбиралась в нюансах этой истории.

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