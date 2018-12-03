2018-12-03T07:55:50+03:00
Общество

Детей вернули отцу: житель Тайшета одумался, переехал в Тюменскую область и устроился на работу

Все это время его сын и дочь жили у его родственников
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Детей вернули отцу: житель Тайшета одумался, переехал в Тюменскую область и устроился на работу.Детей вернули отцу: житель Тайшета одумался, переехал в Тюменскую область и устроился на работу.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Будем надеяться, что в Тюменской области и жизнь бывшего жителя Тайшета, и его детей пойдет на лад. Сын и дочь его уже и так порядком настрадались. В родной семье они постоянно видели пьющих родителей, которые нигде не работали. В результате их мать лишили родительских прав, отца ограничили в них, а детей отправили к сердобольным родственникам.

Случившееся мало изменило образ жизни родителей.Судебные приставы вели с ними беседы, но ситуация не менялась. Накопившаяся сумма задолженности по алиментам составила более 60 тыс. рублей.

И все -таки...

-Отец пересмотрел свои жизненные приоритеты, переехал в Тюменскую область, устроился машинистом экскаватора в транспортную компанию и подал заявление в суд о восстановлении своих родительских прав, - сообщает УФССП по Иркутской области.-. Его иск был удовлетворен решением Тайшетского городского суда Иркутской области, и сразу после этого он забрал детей у родственников.

Кстати, возможно, что свою роль в этом сыграло и участие и неравнодушие судебных приставов.

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