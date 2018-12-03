Взяли с поличным: 40-летний житель Бурятии возил в Иркутск растительные наркотики

СЕГОДНЯ 09:16 2018-12-03T09:16:08+03:00

Остановили перевозчика при выходе из маршрутки на вокзале

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При себе у "гонца" оказалось почти полкилограмма наркотиков. Примерно такой груз он "некоторое время", как отмечают полицейские, и возил в Иркутск. Но все-таки наркокурьера вычислили, хотя сделать это было непросто.

- Как выяснили сыщики,перевозил наркотики ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов 40-летний житель республики Бурятия, - сообщили в ГУ МВД по Иркутской области. -По данному факту возбуждено уголовное дело. По ходатайству следствия наркодилеру по решению суда избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сейчас полицейские проводят комплекс оперативно-разыскных мероприятий. Его результатом должно стать установление дополнительных каналов сбыта наркотических средств.