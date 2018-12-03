Возвращение 90-х: преступники, угрожая пистолетом, украли у двух ангарчан телефон

СЕГОДНЯ 10:29 2018-12-03T10:29:01+03:00

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Нападение на жителя Ангарска и его спутницу произошло поздним вечером, 2 декабря в одном из кварталов Ангарска. Трое неизвестных подошли к паре и угрожая им пистолетом отняли у них смартфон за 5 тысяч рублей, а затем скрылись на автомобиле «Тойота».

Благодаря тому, что мужчине и женщине удалось запомнить приметы налетчиков и их машины, задержать злоумышленников полицейским удалось по горячим следам. Все трое оказались жителями Усолья-Сибирского в возрасте от 20 до 23 лет. Несмотря на такой молодой возраст, вся троица уже неоднократно была судима. При себе у них нашли пистолет, которым они угрожали ангарчанам. Вскоре вся банда вновь предстанет перед судом.

- Возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – За решетку они могут отправиться на срок до 10 лет.