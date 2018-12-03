СЕГОДНЯ 11:22 2018-12-03T11:22:19+03:00

Братский саночник Семен Павличенко завоевал золото в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Канаде. Фото: федерация санного спорта России.

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Еще одна награда добавилась в коллекцию саночника из Братска Семена Павличенко. В составе сборной России 27-летний сибиряк завоевал золото в эстафете на этапе Кубка мира в канадском Уистлере. Наш спортсмен впервые выступил с Татьяной Ивановой, Всеволодом Кашкиным и Константином Коршуновым.

- Наши саночники обогнали сборную Германии на девять тысячных секунд, - сообщили в пресс-службе санного спорта России. – А разрыв с бронзовыми призерами, сборной Канады составил 0,289 секунды.

В соревнованиях одноместных саней Семену Павличенко не повезло. Он финишировал четвертым. От бронзовой награды его отделила всего одна тысячная секунды.

Напомним, в этом году Семен Павличенко участвовал в Олимпиаде в Пхенчхане. Но на Играх побороться за медали братчанину не удалось, Семен занял лишь 14 место. Тогда в разговоре с корреспондентом «Комсомольской правды» в Иркутске спортсмен объяснил свою неудачу тем, что неправильно настроил сани на трассу.

ДОСЬЕ «КП»

Семен ПАВЛИЧЕНКО

Родился 11 мая 1991 года в г. Братске.

Рост - 180 см, вес - 91 кг.

Участие в Олимпиадах: Сочи 2014 – 5 место, Пхенчхан 2018 - 14 место

Достижения: трехкратный чемпион Европы (2015, 2017, 2018), серебряный призер чемпионата Европы (2015), чемпион мира (2015), серебряный призер чемпионата мира (2015), многократный призер этапов Кубка мира.