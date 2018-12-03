2018-12-03T12:28:32+03:00
Экономика

А деньги где? Плата за лес, ушедший на экспорт из Иркутской области, в страну все чаще не возвращается

Эта схема мошенничества становится все более распространенной
Ольга СЛАВИЧЕВА
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Плата за лес, ушедший на экспорт из Иркутской области, в страну все чаще не возвращается.Плата за лес, ушедший на экспорт из Иркутской области, в страну все чаще не возвращается.
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Считаем. 260 миллионов ушло в Китай. На эту сумму иркутская фирма. зарегистрированная в городе Зима, поставила торговцам из Поднебесной отборного леса.Но...деньги за него в страну так и не вернулись.Во всяком случае, по официальным каналам. Уголовное дело было возбуждено в конце октября. Но этим все не ограничилось, "валютные" махинаторы вошли во вкус. Точно также произошло и в Нижнеудинске. С той лишь разницей, что фирма другая, а древесину отправили в Афганистан и Таджикистан, и сумма невозврата оказалась меньше

- При этом оплата за поставленный товар покупателями была произведена частично - значительная часть валютной выручки на счета российских банков так и не поступила, - сообщает пресс-служба иркутской таможни..- Общая сумма по трем внешнеэкономическим контрактам составила более 39,1 млн рублей.

За "теневой рынок" леса придется ответить. Кстати, из всех 30 уголовных дел, возбужденных иркутскими таможенниками в 2018 году, почти половина (14) приходятся на преступления, связанные с невозвратом валюты за экспортированный товар. Как правило, таким товаром является лес и лесоматериалы.

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