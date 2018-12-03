Поливал и полол: плантацию конопли вырастил у себя в гараже житель Ангарска

СЕГОДНЯ 13:28 2018-12-03T13:28:47+03:00

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В теплицу переоборудовал свой съемный гараж 42-летний житель Ангарска. Правда, выращивать там мужчина стал не овощи, а коноплю. Чтобы обеспечить запрещенным растениям должный уход, владелец плантации закупил специальное оборудование: осветительные приборы, вытяжку и утеплитель. Ухаживал за коноплей, сибиряк также как заядлый садовод ухаживает за своими помидорами и огурцами. С августа 2017 года по март 2018-го он каждый день ее поливал, полол и поддерживал в гараже специальную температуру и микроклимат, пока на его владения не нагрянули полицейские.

Оказалось, что владелец плантации вырастил 49 кустов конопли. То что это противозаконно он отлично знал. Кроме того, у него нашли еще один их видов наркотиков. Таким образом, ему предъявили обвинение по двум статьям: «Незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотические вещества, а также «Незаконное хранение без цели сбыта наркотических средств в значительном размере». На днях ангарчанин услышал приговор суда.

- Мужчине предстоит выплатить штраф в 15 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе Ангарского городского суда.