СЕГОДНЯ 13:45 2018-12-03T13:45:09+03:00

Не делай ставки, разоришься: интернет-мошенники нашли подход к тем сибирякам, кто следит за спортом. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

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Да-да! Просто так на приманку "Вам выигрыш!" уже никто не ловится. Но мошенники становятся изобретательнее. Они вычисляют тех, кто одержим спортивными страстями. Многие молодые люди заводятся от идеи поставить на свою прозорливость и возможность угадать исход матча. На этом их и ловят, в такую игру можно играть только среди своих.

- Молодой человек получил в популярной соцсети сообщение от незнакомого мужчины, -знакомят с обстоятельствами дела в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области. - Неизвестный написал, что есть возможность выигрывать деньги на спортивных ставках. Информация от постороннего человека была столь убедительной, что студент отправил мошеннику тысячу рублей. Спустя некоторое время аферист сообщил радостную новость, что ставка сыграла, и молодой человек теперь счастливый обладатель 70 тысяч рублей.

Вот он, момент истины. Некто неизвестный неизвестно зачем дарит вам 70 тысяч! Аттракцион неслыханной щедрости. Ясно, что потребовалось выполнить кучу условий. Перевести комиссионные, плату за открытие счета. Парень опомнился только тогда, когда перечислил неизвестным 24 тысячи рублей, а выигрыша так и не получил.

Сейчас проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.