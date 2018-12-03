Жителя Киренска убили в собственном гараже ради машины

СЕГОДНЯ 14:02 2018-12-03T14:02:51+03:00

Еще живого, его заперли в гараже, который облили бензином и подожгли

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Жестокое убийство 42-летнего мужчины из Киренска расследует Следственный комитет России. Один из нападавших уже был ранее судим.

Двое неизвестных проникли в открытый гараж вслед за водителем и избили когда он пытался завести автомобиль. После чего преступники угнали «Toyota Mark», спрятав машину, грабители попытались замести свои следы, ради этого они вернулись добить жертву. Еще живого, его заперли в гараже, который облили бензином и подожгли. Сыщики, расследовавшие дело вышли на след иномарки, а затем и самих угонщиков.

- Задержанными оказались два местных жителя, одному из ни 21-го и 22-ух лет, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. – Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

До суда их поместили под стражу. Полицейские продолжают выяснять обстоятельства страшной трагедии.

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