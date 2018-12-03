2018-12-03T17:05:03+03:00
Общество

Прогноз погоды в Иркутске: 4 декабря днем -21

По области – небольшой снег
Ирина РЮТИНА
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Прогноз погоды в Иркутске: 4 декабря днем -21Прогноз погоды в Иркутске: 4 декабря днем -21Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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В Иркутске 4 декабря переменная облачность. Утром и днем во вторник слабый снег. Ветер дует северо-западный ночью 3-8 м/с, днем 5-10 м/с. Температура ночью -26,-28, днём -19,-21 градус.

- В Иркутске 4-6 декабря ожидается аномально-холодная погода, среднесуточная температура воздуха на 7-13 градусов ниже средних многолетних значений, - сообщает ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

По области - переменная облачность, местами небольшой снег, утром при прояснении туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура ночью -25,-30, при прояснении -35,-40, днём -18,-23, в пониженных формах рельефа-25,-30, в северных и верхнеленских районах ночью -32,-37, местами -40,-45, днём -27,-32, местами -35,-40.

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